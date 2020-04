Corona in Schiedam: inmiddels 12 slachtoffers, problemen cultuursector in kaart gebracht

corona in schiedam inmiddels 12 slachtoffers problemen cultuursec

Schiedam - Burgemeester Cor Lamers heeft in een brief aan de gemeenteraad melding gemaakt van het twaalfde Schiedamse slachtoffer van het coronavirus.



Daarnaast liet de burgervader van Schiedam weten dat de cultuursector in de stad geen gebruik kan maken van de steunmaatregelen die landelijk van kracht zijn. Geen van de instellingen voldoet aan de daarvoor vereiste status, zegt Lamers die aangeeft dat de situatie van de Schiedamse cultuursector in kaart wordt gebracht.

Ook werd bekend dat inmiddels al 821 Schiedamse zelfstandigen een aanvraag Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen) hebben ingediend. Over de naleving van de coronamaatregelen in de stad zegt Lamers dat de meeste mensen zich aan de regels houden maar stevige inzet noodzakelijk blijft. 'We zien vooral jongeren en jongvolwassenen veelal bewust samenkomen en/of onvoldoende afstand bewaren'.