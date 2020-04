Reiger heeft trek in visje

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Karin van Noorloos maakte een rondje door de polder.



'Door de coronacrisis heb ik nu veel tijd om mijn hobby's wandelen met de hond en fotograferen wat extra veel te combineren. Vanuit huis in de Velden loop je zo de polder in, en als je een beetje rekening houdt met het tijdstip is het goed en veilig te doen en is er genoeg te zien, zoals deze reiger die zin in een visje had.'