Rinus Schrijver toch terug op trainingsveld SVV: 'Zeg nooit nooit'

Schiedam - “Overredingskracht”, noemt SVV-voorzitter Pim Koning het met een knipoog. “We konden, toen hij voorzitter en ik trainer was bij KethelSpaland, al prima met elkaar opschieten, Prima vent, een bruggenbouwer ook”, verklaart Rinus Schrijver het door hemzelf nietig verklaren van zijn voornemen om afscheid te nemen van het trainingsveld en in Harga toch weer aan de slag gaat.



(Gerard S. Verver)

Het blijkt dat ook nu weer 'zeg nooit nooit' opgeld doet. Schrijver was destijds vastberaden. “Het is na al die jaren mooi geweest”, citeerde deze krant hem in januari, nadat hij zijn voetbalpensioen had aangekondigd en het corona-virus nog een heel ver van ons bed epidemie was. Hij zou met voetbalpensioen gaan, maar wilde met de zondagvoetballers van KethelSpaland nog wel een flonkerende kroon op zijn carrière zetten. Zijn laatste kunstje ging echter, nadat de competitie in maart een halt toegeroepen werd, in rook op en werd de eindhalte van zijn trainerschap eerder dan beoogd bereikt.

Voetbalbloed

Lekker relaxen dus. Dat was aan hem evenwel niet besteed. Hij vond het verschrikkelijk om op deze manier zijn laatste seizoen af te breken. Dan meldt SVV, dat bezig is aan de rentree van een prestatief zondagelftal, zich en kruipt het voetbalbloed alsnog waar het niet gaan kan. En dat, na zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbare stelling, dat het over en uit was en de kicksen naar zolder gingen.

Niet tevergeefs

Leg dan maar eens uit, waarom SVV niet tevergeefs aanklopte en hij de club al na een kort gesprek zijn zegen gaf. "Wat er nu door dat virus veroorzaakt is, is natuurlijk verschrikkelijk en met geen pen te beschrijven. Anderzijds zat het me behoorlijk dwars, dat ik van de één op de andere dag bij KethelSpaland de deur achter me dicht moest trekken. Dat ik samen met de jongens het karwei niet af kon maken."

Zinnen verzetten

Bovendien heeft hij nu ("het waarom hoeft niet in de krant") veel vrije dagen op te vullen. "Dan kan je met dat voetbal toch een beetje je zinnen verzetten." Dat er in Harga nog heel veel in te vullen valt schrikt hem niet af. "We doen het met de club en voor de club. Er komt echt wel een representatieve spelersgroep. We worden regelmatig gebeld door jongens, die naar SVV willen komen. En natuurlijk willen we gaan presteren. Maar het staat nog niet voorop. Laten we er eerst maar eens voor gaan zorgen, dat er stabiliteit komt rond dat vlaggenschip."