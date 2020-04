lintjesregen 2020 alles is totaal anders in het nieuwe normaal

Schiedam - Traditiegetrouw wordt de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander voorafgegaan door de lintjesregen. Op deze dag ontvangen burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving een Koninklijke onderscheiding. Loopt normaal gesproken de Aleidazaal van het Schiedamse stadskantoor ‘s morgens snel vol met de te decoreren stadgenoten, familie en pers; door het coronavirus kreeg de lintjesregen dit jaar een ander totaal ander karakter.



(Kathy Huitema)

De zaal was niet versierd met fraaie oranje bloemen, er was geen vriendelijke gastvrouw die een kopje koffie met oranje gebak serveert, geen toost met oranjebitter.

Wel burgemeester Cor Lamers in de burgemeesterskamer achter zijn bureau. Met de telefoon en acht boxen met de vandaag niet op te spelden versierselen voor zich.

Telefonisch

De burgemeester zoekt telefonisch contact met: mevrouw van Campenhout-Alarcon, mevrouw Ooijkaas - Andriesse , mevrouw Torenvliet – Boele, mevrouw Guijt – Drenth, de heer Hermans, de heer van Houte, de heer Scheijbeler en doet hen de verheugende mededeling dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ridder

Als de heer Heggelman de telefoon opneemt vertelt burgemeester Lamers hem dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geen van de decorandi had verwacht de burgemeester aan de telefoon te krijgen met deze mededeling. Burgemeester Lamers: ‘Het was uiteraard anders dan andere jaren maar toch was het een heel bijzondere morgen. Het lintje werd vanmorgen niet opgespeld, ik heb het acht Schiedammers telefonisch gemeld en hen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Het mag dan minder feestelijk zijn geweest dan voorgaande jaren; de lintjesregen van dit jaar was er wel één vol verrassingen.’

Later dit jaar

De werkelijke uitreiking van de bijbehorende versierselen vindt plaats op een tijdstip later in dit jaar. Op de gemeentelijke website, wwww.schiedam.nl, vind je uitgebreide informatie over de Schiedammers die dit jaar een lintje hebben gekregen