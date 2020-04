Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Christiaan van den Bos genoot van een ochtendwandeling.



'Deze foto is gemaakt tijdens een ochtendwandeling om de prachtige vogels te bewonderen in midden delfland. Foto is om 7.00 uur bij het Sveapark (kalixfors) gemaakt.'