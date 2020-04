Schiedam - We kregen via Facebook deze foto's van Jeanet die net als iedereen een 'onvergetelijke' Koningsdag beleefde. Ze bezocht de buurtbingo bij de Vlinderhoven en had haar 'lieve schoondochter' op bezoek die haar eerste Koningsdag in Nederland beleefde. 'Met oranjebitter na afloop in Kethel, Koningsdag 2020, die vergeten we nooit meer!'