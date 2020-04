Toch nog muziek en zang uit Kethel tijdens Koningsdag VIDEO

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Muziekvereniging Sint Radboud heeft een compilatie gemaakt van enkele liedjes om mee te kunnen zingen. Hieronder een toelichting én het filmpje met mooie beelden van Koningsdag 2001 tot 2019.



'De aubade in Kethel op Koningsdag 2020 is afgelast vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om toch de sfeer van de aubade te beleven en enkele liedjes mee te kunnen zingen, heeft muziekvereniging Sint Radboud een compilatie gemaakt van opnamen van de afgelopen jaren. Zo beleven we toch een beetje deze jarenlange traditie in Kethel waarbij Sint Radboud sinds jaar en dag muzikale ondersteuning biedt. Zo vieren we toch een beetje ons eigen feestje met Woutertje, woutertje, de Kethelbalade en natuurlijk het Wilhelmus.'