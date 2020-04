Troubadours van Oost brengen ode aan hun wijk

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!

‘Troubadours van Oost’ maakt het muzikale talent dat achter vele voordeuren in Schiedam-Oost schuilgaat zichtbaar. Naar aanleiding van de coronacrisis brengen tien bekende en minder bekende artiesten een muzikale ode aan hun wijk. Met een zelfgeschreven nummer of een cover van een dierbaar lied delen ze een persoonlijke boodschap van hoop, saamhorigheid en verbinding. Opgedragen aan al hun wijkgenoten die momenteel in thuisquarantaine zitten of juist in de frontlinies tegen het coronavirus strijden.

De troubadours zijn een mix van oude en nieuwe Oosterlingen met een grote verscheidenheid in muzikale en culturele achtergrond. Twee dingen hebben ze gemeen: ze kunnen vanwege de coronamaatregelen niet meer voor een livepubliek optreden én ze gebruiken de kracht van muziek om zich door deze periode heen te slaan.

Intieme lockdownsessies

Op de website oostpactdoor.nl/troubadoursvanoost kun je die kracht ervaren. Je waant je voor even in de concertzaal of het theater terwijl je geniet van korte, intieme lockdownsessies van Lesley Breeveld, Rumen Milchev, Menno Gootjes, Alberto da Moreno, Michael Samson, Anne Rats, Vangelis Chatzigiannis, Marcel Nieuwland, Asrai, en Donald Simoen en Sofie Habets. Stuk voor stuk muzikale talenten die een podium in én buiten de wijk verdienen. Online, maar straks óók live!

Talent achter de voordeur

Drijvende kracht achter Troubadours van Oost is Annemarie Tel, bewoner van Oost en grondlegger van Fu Den Sani, een stichting die culturele projecten initieert en ondersteunt. Met dit project wil zij het muzikale talent dat achter vele voordeuren in Oost schuilgaat zichtbaar maken. De uitbraak van het coronavirus zette een flinke streep door haar oorspronkelijke plan voor een live muziekroute die in juni op een viertal locaties in de wijk zou plaatsvinden. De voorbereidingen waren in volle gang en meerdere muzikanten hadden hun medewerking al toegezegd. Dit plan is door Annemarie omgebogen naar een waardig alternatief: een virtuele muziekroute langs huiskamers, een oefenruimte en markante plekken in de wijk. Crisis maakt creatief en veerkrachtig; binnen twee weken was met hulp van een aantal enthousiaste wijkgenoten het hele project rond.

Coronaproof vervolg

De live muziekroute wordt noodgedwongen nog even in de ijskast gezet, maar de troubadours gaan zich alvast warmlopen. De komende tijd worden verdere plannen uitgewerkt voor bijvoorbeeld kleine ‘coronaproof’ optredens in de wijk en online masterclasses. Ook andere muzikanten uit Oost zijn welkom om zich aan te sluiten. En wie weet tot welke mooie muzikale kruisbestuivingen dit nog kan leiden!

Troubadours van Oost is mede mogelijk gemaakt door het wijkbudget van de gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen, De Groot Fonds, Oost Pact Door en Stichting Mooi Werk.