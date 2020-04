in de schaduw van de kastanje als een sinaasappel zo oranje

Schiedam - Prachtige Schiedamse foto's krijgen wel elke dag van jullie. Daar zijn we erg dankbaar voor. En als er dan ook nog een gedicht bij zit, is onze dag helemaal goed! De foto genomen door Ilona van Hagen, Curly's Clicks Fotografie langs de Poldervaart in Schiedam.



In de schaduw van de kastanje,

Als een sinaasappel zo oranje.

Bij de sloot zo grauw, Als de oceaan zo blauw,

Deze kleurrijke flits was geen misser,

Scharrelaar, ijsvogel een echte Kingfisher.