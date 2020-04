Nieuwe videoboodschap van burgemeester Lamers: 'Kleine stapjes, hoop ik, naar een goed einde' VIDEO

Schiedam - De Schiedamse burgemeester Cor Lamers heeft vandaag, 25 april, een nieuwe videoboodschap gedeeld met de stand van zaken in onze stad. Hieronder vind je de video en de integrale tekst.



"Beste Schiedammers, ik praat u regelmatig met een video bij over de stand van zaken van het coronavirus in Schiedam.Allereerst moet ik u een compliment maken. De meeste Schiedammers houden zich prima aan de maatregelen. We doen ons best, u doet uw best. Ik weet dat het moeilijk is. Soms is het weleens lastig om aan die anderhalve meter te denken. Of inderdaad in je eentje boodschappen te doen. Maar we doen het goed.

Maar we moeten volhouden, want we zijn er nog niet. De cijfers gaan langzamerhand de goede kant op, maar dit is een strijd met een lange adem. Er zijn nog te veel mensen ziek. Bijvoorbeeld in de verpleeg- en verzorgingshuizen, en die willen we ook gezond hebben. Dit gaat nog even duren, dus hou vol.

In Schiedam doen ons best om ook een bijdrage te leveren aan het onder controle krijgen van het coronavirus. U weet dat we een aparte huisartsenpost in de Margriethal hebben geopend om daarmee de gewone huisartsenposten te ontlasten en dat werkt goed. We gaan binnenkort een speciale dak- en thuislozenopvang in sporthal Groenoord openen om daarmee ook wat druk op de ketel van andere voorzieningen te halen.

Maar waar ik het vooral met u over wil hebben zijn de maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd. Met name de jongeren krijgen wat meer ruimte en dan op twee terreinen. Allereerst in het onderwijs: basis en speciaal onderwijs gaan na 10 mei weer aan de slag. En dat is goed. Dat betekent dat het onderwijssysteem weer kan functioneren en dat er weer regelmaat in de levens van een heleboel gezinnen gaat komen.

Tekst loopt onder de video door





En complimenten aan het onderwijs in Schiedam en Vlaardingen en Maassluis. Die hebben de handen ineengeslagen hebben nu al een regeling getroffen zodat ze er klaar voor staan. De tweede verbetering zit in de sportsector. Het wordt weer wat toegestaan dat jongeren kunnen gaan sporten in de buitenruimte actief kunnen zijn. Tot 12 jaar is het mogelijk zonder dat je de anderhalve meter in acht neemt. Van 13 tot 18 jaar mag je ook sporten, maar dan wel rekening houdend met de anderhalve meter. En onze topsporters, en daar hebben we er een paar van, die mogen zelfs weer buiten gaan trainen. Wat dat betreft toch een mooie verbetering.

Maar ook nu zou ik zeggen: let op, houd je aan de regels. Want ook hier dreigt nog steeds een klein risico, dat mensen besmet kunnen worden als jij aan het sporten bent. Scholen en sporten zijn een belangrijke verlichting, het zijn kleine stapjes, hoop ik, naar een goed einde.

Tot slot. Alles is anders. En dat geldt dus ook voor Koningsdag, voor 4 mei, voor vijf mei, voor de Ramadan. We hebben komende maandag Koningsdag en dat zal een Woningsdag zijn. We vieren het thuis. Dat is de oproep die landelijk aan u is gedaan. Tussen kwart voor tien en tien uur zullen de klokken luiden in het hele land. En om vier uur gaan we met zijn allen thuis een toost op onze majesteit en op de 8 gedecoreerden in Schiedam geven.Ramadan is net begonnen. De Ramadan is echt een gemeenschapsfeest, waarin mensen elkaar ontmoeten. Helaas dit jaar niet. Ramadan en de iftar moet u echt thuis in eigen familiaire omgeving vieren.

En ook 4 mei zal anders zijn. De Dodenherdenking volgende week is een besloten bijeenkomst. U wordt uitgenodigd om die via SCHIE TV te volgen. We maken daar een speciale uitzending van. En dan is goed te volgen hoe de kleine herdenking die we toch nog in stand houden in kleine kring bij het monument plaatsvindt. Kom niet naar de Plantage, maar volg het via SCHIE TV.En tot slot 5 mei, Bevrijdingsdag. Wat zou het een mooie viering zijn van 75 jaar vrijheid. Helaas gaat dat de mist in. We hopen dit najaar toch in Schiedam ook nog daar aandacht aan te kunnen besteden, maar nu even niet.Alles is anders en daar moeten we even aan wennen.

Tot slot. Hou vol, let op elkaar let op degenen die af en toe een beetje hulp nodig hebben met boodschappen of andere dingen.Kijk naar elkaar om. Samen komen we er doorheen."