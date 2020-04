Centrummanagement Schiedam spuit met gele verf op straat: ´Houd 1,5 meter afstand`

Schiedam - Vrijdagmiddag zijn er op 11 plekken in de binnenstad, met gele tijdelijke verf, teksten aangebracht in de winkelstraten.



“Het wordt weer drukker op straat en naar verwachting ook met het Koningsweekend. Het was de wens van de ondernemers om het publiek alert te houden op de 1,5 meter afstand. Vandaar deze signings.” zegt Maurice Haverkamp, voorzitter van Centrummanagement Schiedam.

Centrummanager Kitty Buijtendijk was bij het aanbrengen van alle teksten aanwezig en ontving direct reacties van het langlopende publiek. “Lekker duidelijk.” “Goede actie.”

De afbeelding is 1,5 meter breed en ligt o.a. in het midden van de Hoogstraat, bij de Albert Heijn in de Lange Kerkstraat, bij de Dirk in Broersveld en de entrees van winkelcentrum De Passage.