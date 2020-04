Schiedam viert online Koningsnacht en Koningsdag

Schiedam - Er zijn dit jaar geen activiteiten met Koningsdag, maar je kunt het natuurlijk wel thuis vieren! Via je laptop of Social Media valt er genoeg te beleven en zijn we toch samen.



Op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 april is er genoeg te vieren. Check de Facebook pagina’s van je favoriete horeca adresjes, doe mee met de feesten via livestreams of neem deel aan een pub quiz, zoals op https://www.deanderequiz.nl/benefiet-quiz/ en steun daarmee jouw stamkroeg.

En als je toch online bent, bezoek dan ook de websites van de andere ondernemers in de binnenstad. Hun online winkels zijn 24-7 geopend. En anders tref je de mooiste producten en diensten op hun social media kanalen.

Nationaal

Schiedam sluit aan bij de landelijke initiatieven zoals het luiden van de klokken van 9.45 uur tot 10.00 uur, het laten wapperen van de Nederlandse vlag met oranje wimpel en om 16.00 uur het nationale toostmoment. Voor deze Nationale Toost kan iedereen in Nederland vanuit huis of werkplek het glas met iets lekkers heffen op de gezondheid van ons allen. Burgermeester Cor Lamers doet ook mee. Ondernemers in Schiedam Centrum ook!

RIVM richtlijnen

Ook dit weekend volgen we de RIVM richtlijnen en houden we 1,5 meter afstand op straat en in de winkels.