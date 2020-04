Jongerenherdenking met The Smartphone Orchestra

Schiedam/Rotterdam - De Nationale Jongerenherdenking lanceert een online programma rond de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Hierin kan heel Nederland in aanloop naar de twee minuten stilte vanuit de eigen woonkamer meedoen aan The Smartphone Orchestra. In een livestream onder begeleiding van presentator Edson da Graça wordt iedereen in Nederland uitgenodigd deel te nemen.



Sinds drie jaar wordt vanuit een initiatief van Jeugdtheater Hofplein en Luxor Theater Rotterdam de Nationale Jongerenherdenking georganiseerd als verrijking van de vele herdenkingen die op 4 mei in het hele land plaatsvinden. Een programma voor en door jongeren, om samen betekenis te geven aan het thema herdenken en herdenken door te geven aan volgende generaties. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, kan de Nationale Jongerenherdenking niet fysiek plaatsvinden in het nieuwe Luxor Theater. Om toch gezamenlijk te herdenken lanceert de stichting dit jaar een online programma.

The Smartphone Orchestra

In alle edities van de Nationale Jongerenherdenking nam The Smartphone Orchestra de plek van het traditionele taptoe-signaal in aanloop naar de twee minuten stilte. Alle aanwezigen in de theaterzaal maakten met hun eigen telefoon deel uit van het orkest, wat keer op keer als zeer indrukwekkend werd ervaren door de deelnemers. In 2017 alleen in Luxor, in 2018 sloten ook Theater De Kring in Roosendaal en de Meervaart in Amsterdam aan, waarbij het arrangement zich synchroon afspeelde via alle smartphones van de aanwezigen in de drie zalen verspreid over het land. In 2020 zal het aantal deelnemers nóg verder stijgen, nu iedereen in Nederland wordt uitgenodigd om vanuit huis deel te nemen aan het virtuele orkest.

Livestream met Edson da Graça

Rond de herdenking om 20.00 uur op 4 mei 2020 brengt de Nationale Jongerenherdenking een livestream vanuit het Luxor Theater. De presentatie is in handen van stand-up comedian, presentator en acteur Edson da Graça, onder andere bekend van Ridiculousness van MTV en als presentator van het populaire ZAPP-programma Willem Wever. Hij neemt het publiek mee in het thema herdenken en geeft instructie over deelname aan The Smartphone Orchestra. De onlangs tot jeugdstadsdichter Rotterdam benoemde Vienne Haagoort, draagt een gedicht voor over herdenken.

De livestream is te volgen via nationalejongerenherdenking.nl, via Facebook en via de kanalen van de partners Open Rotterdam, Jeugdtheater Hofplein, Luxor Theater, Operator Radio, The Smartphone Orchestra en Bibliotheek Rotterdam .

Wanneer: ma 4 mei 2020, 19.35 - 20.05 uur.

Herdenken voor jongeren

Elk jaar herdenken we in Nederland met twee minuten stilte onze oorlogsslachtoffers. Voor veel Nederlandse jongeren is het generaties geleden dat hun familie een oorlog meemaakte. Anderen hebben veel recentere oorlogservaringen of hebben zelf in een oorlogsgebied gewoond. Nationale Jongerenherdenking wil jongeren bewust maken van de betekenis van herdenken en daar samen invulling aan geven. Hiervoor lanceert de stichting na Koningsdag een video, met de centrale vraag: “Wie herdenk jij op 4 mei?”. De video wordt via Instagram onder de aandacht gebracht van jongeren in heel Nederland en daagt hen uit na te denken over deze vraag.

Tiktok challenge

Via de influencers Sara Dol ( @officialsaarx ) en Hanwe Chang ( @hanwechang ) wordt in de dagen voor 4 mei een challenge geïntroduceerd waarin jongeren in een zelf opgenomen Tiktok-filmpje laten weten wie zij herdenken tijdens de twee minuten stilte.

De Nationale Jongerenherdenking 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam.

Meer informatie over de Nationale Jongerenherdenking is te vinden op www.nationalejongerenherdenking.nl.