Acht Schiedammers ontvangen dit jaar een lintje

Schiedam - In Schiedam ontvangen dit jaar acht personen een ‘lintje’. Zeven personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.



Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen normale Lintjesregen. Burgemeester Cor Lamers heeft telefonisch contact gehad met gedecoreerden. Hij meldde hen het heugelijke nieuws dat zij dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De werkelijke uitreiking zal later dit jaar plaatsvinden. De Schiedammers die een lintje hebben gekregen zijn: Mevrouw Van Campenhout - Alarcon, mevrouw Ooijkaas - Andriesse, mevrouw Torenvliet - Boele, mevrouw Guijt - Drenth, de heer Heggelman, de heer Hermans, de heer Van Houte en de heer Scheijbeler.

Via deze link lees je meer over de mensen met een onderscheiding.