Gemeente vraagt sportverenigingen na te denken over trainingen voor jeugd

gemeente vraagt sportverenigingen na te denken over trainingen vo

Schiedam - Het kabinet maakte deze week bekend dat sportverenigingen open mogen voor de jeugd. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding buiten met elkaar sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar moet daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht.



Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. Op dit moment werkt het NOC*NSF aan het toepassen van regels (protocollen). Deze regels zorgen er straks voor dat de jeugdactiviteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Daarnaast werken sportbonden aan regels die per sporttak gelden. Wanneer de regels klaar zijn is op dit moment nog niet duidelijk. De gemeente Schiedam vraagt aan sportverenigingen 'te beginnen met het praktisch uitdenken van de jeugdtrainingen die weer verder kunnen gaan. En toets uw ideeën straks aan de geldende regels. Uiteraard kunt u ook wachten op de regels. En naar aanleiding daarvan uw eigen plan van aanpak opstellen.'

Heeft jouw club dringende vragen? Stel deze aan de gemeente via bewegenensporten@schiedam.nl.