wat is dat voor graffiti

Schiedam - Wijkagent Pol van der Vliet heeft via twitter (@PolVandervliet) een oproep gedaan met betrekking tot de graffiti die gisteren opdook voor de deuren van moslims in de wijk Nieuwland.



'Iemand iets gezien? Neem aub contact op: 09008844'. Ook Zülfikar Güler van D66 (@D66Guler) stelde die vraag bij een afbeelding: 'Wat heeft dit te betekenen aan de vooravond van Ramadan, in de gehele straat aangetekend'. In reacties zeggen mensen dat het vredestekens zijn, maar het is ook bekend dat de nazi's vroeger het teken gebruikten.

Er werden minstens 17 tekens ontdekt in de omgeving van De Savornin Lohmanlaan en P.J. Troelstralaan. inmiddels zijn de straten weer zo goed als schoon, laat Güler op twitter weten: 'Graffiti is nagenoeg uitgewist, nog vaag zichtbaar, maar ik blijf toch met gemengde gevoelens achter.'