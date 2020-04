Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos zag hoe stil het inmiddels 's ochtends op de stations is.



'Zomaar een doordeweekse ochtend op Station Centrum, waar het normaal een komen en gaan is van reizigers, heerst nu een serene en onwerkelijke stilte. De enige geluiden klinken uit de speakers aan het plafond met de herhalende boodschap afstand van elkaar te houden. Een bijna onnodige boodschap op de verlaten perrons. Met regelmaat stopt er een trein waarbij je de passagiers die uitstappen op 1 hand kan tellen, sommige wagons tonen een nagenoeg lege aanblik. Rust overheerst het station wat wellicht lekker klinkt, maar ook bijna beangstigend is. En die stilte, die zal met de laatste speech van Rutte in het achterhoofd, nog even aanhouden. En waar iedere gebruiker van de trein wel eens van droomde, niet meer hoeven dringen wanneer de deuren van de trein opengaan om een zitplaats te bemachtigen, die droom blijkt in werkelijkheid voor velen toch niet zo mooi te zijn!'