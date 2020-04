Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

Schiedam - De Belastingdienst komt mensen tegemoet die gebruik maken van hulp bij het doen van hun aangifte. Mensen die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, krijgen automatisch uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september 2020.



Jaarlijks hebben veel mensen iemand nodig om aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. Dit kan hulp zijn van de Belastingdienst zelf, een vak- of ouderenbond, van andere maatschappelijk dienstverleners of iemand in hun naaste omgeving. Om van deze hulp gebruik te kunnen maken hebben deze mensen een DigiD-machtigingscode aangevraagd. Maar nu hulp dichtbij door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in veel gevallen niet voor 1 mei geboden kan worden, moeten de mensen in deze groep uitstel aanvragen.

Het aanvragen van uitstel is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Desondanks begrijpt de Belastingdienst dat een deel van de groep mensen met zo’n machtigingscode toch niet voldoende in staat is om zelf uitstel aan te vragen. De Belastingdienst komt deze groep daarom nu tegemoet.

Automatisch uitstel

Iedereen met een DigiD-machtigingscode die is uitgenodigd om aangifte te doen en nog geen aangifte heeft gedaan (of uitstel heeft aangevraagd), krijgt daarom automatisch uitstel van het doen van aangifte tot 1 september 2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. De mensen die het betreft krijgen hierover in mei bericht van de Belastingdienst.

Uitgezonderd zijn mensen die aangifte moeten doen als ondernemer en om die reden over een DigiD-machtigingscode beschikken. Zij worden zelfredzaam genoeg geacht om indien noodzakelijk zelf uitstel aan te vragen. Op deze manier levert de Belastingdienst maatwerk voor hen die dit nodig hebben.

Aangifte doen kan tot 1 mei

Ondanks de huidige omstandigheden hebben miljoenen burgers en ondernemers hun aangifte al gedaan. Voor iedereen die de aangifte nog wel moet doen heeft de Belastingdienst het meeste alvast ingevuld. Mensen hebben tot 1 mei om aangifte te doen. Maar de Belastingdienst snapt dat niet iedereen daar tijdig aan toe komt. Uitstel aanvragen kan tot 1 mei, op Belastingdienst.nl/aangifte of via de Belastingtelefoon.

Het automatische uitstel voor mensen met een DigiD-machtigingscode is niet de eerste maatregel waarmee de Belastingdienst mensen tegemoet komt. Eerder was al bekend gemaakt dat alle mensen die een fysieke afspraak voor hulp bij aangifte bij de Belastingdienst hadden gemaakt, automatisch uitstel krijgen tot 1 september.