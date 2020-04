Cultuurwethouder hangt het eerste affiche Troostkunst achter zijn raam

Schiedam - Cultuurwethouder Duncan Ruseler van Schiedam kreeg vandaag, donderdag 23 april, het eerste affiche Troostkunst uit Schiedam in de brievenbus. Het hangt nu bij hem thuis voor het raam.



Maar liefst vijftig Schiedamse kunstenaars gaven gehoor aan de oproep van het Stedelijk Museum Schiedam. Ze stuurden een afbeelding van een kunstwerk naar het museum om troost te bieden aan Schiedammers in deze tijden van corona. Onder de titel Troostkunst uit Schiedam, voor jou, van mij kan iedereen - ook mensen buiten de stad - een affiche bestellen. Op de website van het museum lees je hoe dat moet.

Troostkunst in Schiedam kwam mede tot stand dankzij het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Het project biedt mensen troost en geeft de deelnemende kunstenaars financieel een steuntje in de rug. Directeur Deirdre Carasso is overdonderd door het aantal deelnemende kunstenaars. ‘Zo fijn om te merken hoeveel mensen de kracht van verbeelding gebruiken om troost te bieden.’