rust en stilte in het park aan de maasboulevard

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Harm R. Troost zag gisteren de rust over het park neerdalen. 'Het park aan de Maasboulevard, erg stil, 1 persoon met hondje en een trimmer, rond de klok van 17.30 uur...'