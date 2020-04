Column - Thuiswerken op zondag

Schiedam - In zijn column bespreekt Kor Kegel de gevolgen van de coronaregels en het 'nieuwe normaal' waar we allemaal mee te maken hebben.



Waarom wil iedereen in het weekend de natuur in of het strand op? Dat vroeg Tineke zich vrijdag af. Ze woont zelf in het bos, zei ze, en ze snapt heus wel dat veel mensen er echt op uit moeten om naar het bos te gaan en dat daar doordeweeks te weinig tijd voor is. Maar nu? Nu veel mensen thuiswerken omdat ze vanwege het coronavirus beter hun collega’s kunnen mijden? Nu zou je makkelijk op een doordeweekse dag naar het Staelduinse Bos of het Hoekse strand kunnen.

Thuiswerken kun je namelijk ook op zaterdag of zondag doen. Ineens ben je iets meer eigen baas. Flexibiliseer, experimenteer, gooi het eens over een andere boeg. Tineke (inderdaad: die van eentweedrieviervijfzeszevenachtnegentíííííneke), Tineke de Nooij dus, heeft een punt.

In het weekend zijn veel natuurgebieden en een deel van de Noordzeekust afgesloten, omdat de regering overvolle stranden en bossen wil voorkomen. Het oude Veronicagevoel is dat mensenmassa’s ons dichter bij elkaar brengen, met name op popfestivals, maar corona maakt dat anders.

Dus Tineke indachtig ga ik op maandag wandelen langs de Poldervaart, dinsdag de laatste Han van der Horst lezen in het Julianapark, woensdag mijmeren aan het Hoofd waar mijn vader om vijf uur aankwam met het Spidobootje van de RDM, donderdag Midden-Delfland in en vrijdag fietsen door de Broekpolder. Een mens moet toch wat, nu de cafés en musea gesloten zijn.

Zaterdag en zondag zie je me niet. Dan werk ik me het rotje met de laptop op schoot in de tuin en dan is thuiswerken ineens tuinwerken geworden. Ik heb geen last van afgesloten stranden en natuurgebieden.

Niet dat ik doordeweeks niet werk. Elke dag is er wel wat. Het nieuws bijhouden, online contacten hebben, het boodschappenwagentje desinfecteren, Schiedam vergelijken met de rest van de wereld – een drukte van belang.

En zo kwam ik op 5 mei. Het zal niet meevallen om 75 jaar Bevrijding te vieren nu we als samenleving gevangen zitten in het coronavirus. De vijand is zo onzichtbaar dat als de regering straks, ooit, de coronamaatregelen versoepelt we niet eens de bevrijding van corona kunnen vieren – want hoe bepaal je op welke dag dat het geval zal zijn? Als er niet één persoon meer besmet raakt? Als we de laatste coronadode te betreuren hebben? Maar hoe weet je dat dat zo is?

Veel mensen leven in angst. Gezondheid. Werkloosheid. Faillissement. Eenzaamheid. De verzetsstrijders zijn de zorgmedewerkers, die zich met gevaar voor eigen leven inzetten. De nieuwe helden. Ondertussen schrikt iedereen die moet niesen zich kapot. Heb ik het? Heb ik het niet? Daarin zit geen verschil tussen het weekend en een doordeweekse dag.

(Kor Kegel)