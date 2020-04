Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Radio De Erker gaat weer live uitzendingen maken.



'Radio De Erker gaat op 28 april weer van start met live uitzendingen. Na lange sluiting door het coronavirus hebben de dj's de draad weer opgepakt. We moeten werken volgens de normen van niet meer dan 2 personen in de studio en 1,5 m afstandhouden. We gaan de mensen vermaken met verzoekplaatjes, live in de uitzending, veel nieuwe Hollandse muziek, en nog veel meer. Ondertussen heeft Radio De Erker veel luisteraars erbij gekregen, ook de studio is beter gemoderniseerd en daar zijn we blij mee. Ook zijn er wat nieuwe jingles van Ron die niet heeft stil gezeten, dus veel luisterplezier! Radio De Erker is te beluisteren op www.wijkcentrumdeerker.nl/radio.'