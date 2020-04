Schiedamse fietsers houden zich aan de verkeersregels

Schiedam - De politie in Schiedam bekeurt maandelijks gemiddeld 6 fietsers voor bellen of appen en rijden zonder verlichting. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl dat cijfers opvroeg bij het CJIB in het kader van hun jaarlijkse fietsonderzoek om na te gaan in hoeverre fietsers zich houden aan de nieuwe verkeersregels.



Fietsers in Schiedam gedragen zich duidelijk keurig in het verkeer. Ongeveer 1 op de 10.000 inwoners in Schiedam kregen een boete voor fietsen zonder verlichting. Ter vergelijking: het Zuid-Hollandse gemiddelde is 16,8 op de 10.000 inwoners. Alleen in Westvoorne werden minder bekeuringen uitgeschreven (0 boetes per 10.000 inwoners).

Voor appen of bellen tijdens het fietsen werden in Schiedam eveneens relatief weinig overtredingen begaan. Het Schiedamse gemiddelde van 4,3 boetes per 10.000 inwoners is fors lager dan het Zuid-Hollandse gemiddelde (10,6 boetes per 10.000 inwoners).

Een volledig overzicht van de cijfers per provincie, is terug te vinden op www.beslist.nl/info/fietsen-in-cijfers.html

