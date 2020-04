Schiedamse ‘dichtpuntjes’: wie doet er mee?

Schiedam - Gekke tijden. Alles is anders. Veel gehoorde woorden de afgelopen weken. Stadsdichter Yvette Neuschwanger en ontwerpster Anouk van Mil vonden elkaar in de behoefte om anders te kijken naar dat ‘alles’ en de positiviteit en inventiviteit van de Schiedammers te laten zien en horen. Beide dames hebben de handen ineen geslagen en gaan het Schiedamse straatbeeld opfleuren met dichtregels van andere Schiedammers.



“In deze rare tijden is het een uitdaging, maar wel heel belangrijk om te blijven kijken naar wat er wél kan. Hoe je dingen anders kunt doen, hoe we met elkaar de moed erin kunnen houden. Zo tof om te zien hoe vindingrijk en saamhorig de Schiedammers daarin zijn geweest sinds het begin van de Corona-crisis. Kijk maar naar de lokale horeca, het platform Schiedam Helpt of de troostkunst van het Stedelijk Museum.”, aldus Anouk, ook wel bekend als MILC. Yvette vult aan: “Toen lazen we over het fenomeen ‘woordenjacht’ in Gouda en wisten meteen: dit willen we ook in Schiedam!”

Beide dames hebben de handen ineen geslagen en gaan in de week van 14 mei het Schiedamse straatbeeld opfleuren met dichtregels van andere Schiedammers. Op twintig reclameborden, verspreid over de stad komen de regels te hangen. De dichtregels hoeven niet over Schiedam te gaan of over corona, misschien wel juíst niet. Zolang ze maar inspireren, even anders laten kijken of een glimlach op het gezicht brengen. Lichtpuntjes in de stad dus eigenlijk. “Of zoals wij ze noemen: dichtpuntjes!”, aldus de Schiedamse Stadsdichter.



Naar Gouds voorbeeld

“In Gouda zijn nu op verschillende plaatsen in de stad dichtregels terug te vinden van Gouwenaren. Je had al de berenjacht, hier kunnen mensen nu ook op woordenjacht. Ik vond dit zo’n leuk initiatief dat ik direct contact heb gezocht met de Stichting Poëziestad die dit heeft opgezet. Samen met Anouk hebben wij er onze Schiedamse draai aangegeven. Zo fijn, zo’n poëtisch en creatief netwerk!” vertelt Yvette.

Het Literair Gezelschap Schiedam (LGS) omarmt het project en zorgt voor de financiële ondersteuning. MILC ontwerpt de posters voor de dichtpuntjes. Nu is het dus alleen nog een kwestie van dichtregels! Iedere Schiedammer die een poëtische bijdrage wil leveren is van harte welkom. Enige voorwaarde: het mogen niet meer dan twee pakkende regels zijn.

Dichtregels aanleveren kan tot 1 mei 2020 via mail (schiedamstadsdichter@gmail.com). Wie weet zie je jouw dichtpuntje straks terug op een reclamebord in de stad!



Selfie-actie

In de week van 14 tot en met 21 mei komen de borden in Schiedam te hangen. En net als in Gouda wordt ook aan dit project een ‘selfie’-actie gekoppeld. Wie een leuke foto van zichzelf maakt (alleen natuurlijk, maar dat spreekt voor zich: denk aan de richtlijnen van het RIVM!) bij één van de dichtregels, maakt kans op een tas vol poëzie. Deel jouw foto op Twitter, Instagram of FB met de hashtag #dichtpuntje. Spread the word(s)!