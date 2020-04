Drs. P en andere reclameschrijvers in Schiedam

Schiedam - In de jaren 1950 waren verschillende reclameschrijvers aan het werk in Schiedam, waaronder later bekende namen. De bekendste zal toch wel Heinz Polzer zijn, oftewel taalkunstenaar Drs. P, bekend van zijn vele boeken en nummers als ‘Dodenrit’ en ‘Heen en weer’. Op de website van het Gemeentearchief Schiedam is hier nu een uitgebreid artikel over te lezen.



Op de silo op de hoek van de Nieuwe Haven en de Schoolstraat is met enige moeite nog ‘Unie’ in afgebladderde letters te lezen. Die naam slaat op de N.V. Unie Winkel Maatschappij, maar jaren later zou het pand toevallig van Unilever worden. Veel ruimte was als magazijn in gebruik, maar in de kantoren zat het reclame-onderdeel van Unilever, de LINTAS (Lever's International Advertising Services). Dat werkte voornamelijk voor het kantoor van Unilever in Rotterdam en maakte reclame voor typische producten als zeep, rookworsten, soep en margarine. Voor die reclame waren natuurlijk aanprijzende teksten, slogans, versjes en ideeën voor campagnes nodig en de creatieve mensen om die te verzinnen.

Lintas verhuisde in 1962 naar Rotterdam, maar in de Schiedamse tijd van Lintas hebben verschillende bekende en minder bekende schrijvers voor het bedrijf gewerkt. In deze periode werkten Willem Duys, Louis Th. Lehmann, Hans Ferrée, Hans Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Dimitri Frenkel Frank, Heere Heeresma, Jan Arends, Leo Nelissen en Ferdinand Langen mee aan campagnes en strategieën.

In een stukje uit 1954 van Willem Duys in het Unilever personeelsblad ‘Op Eigen Terrein’ over een personeelsuitje van de Lintas vertelt hij over “een gedurfd zingende heer Polzer, wiens zwanenzang dit is voor zijn vertrek naar Djakarta op Maandag 12 juli”. Duys heeft lang in Schiedam gewerkt, maar raakte landelijk bekend door zijn televisieshows. De heer Polzer waar hij het over heeft zou hij in 1964 op televisie introduceren in zijn programma ‘Voor de vuist weg’ als de zingende ansichtkaartenverzamelaar ‘Drs. P’.

In zijn boekje ‘Nieuw! Weten en geweten in de reclame’ uit 1978 legt Drs. P het een en ander over het reclamevak uit aan de hand van zijn ervaringen bij ‘een Schiedams reclamebureau’. Het was geen spannend werk: “Het bureau (…) het werkte bijna uitsluitend voor één klant, een muurvaste klant nog wel, en daardoor miste het twee prikkels: concurrentie en afwisseling. Weliswaar maakt die eenzame klant een hele reeks producten op het gebied van voeding en vuilbestrijding, maar daarbij val je toch niet van de ene verbazing in de andere.”

In het artikel op de website is de geschiedenis van Lintas in Schiedam verder uitgewerkt, en de rol van Drs. P daarin. Het uitgebreide artikel is te vinden op archief.schiedam.nl/nieuwsarchief-2020.