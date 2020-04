Tennisleraar Martin van Vliet sleutelt nu ook aan scooters

Schiedam - Berusting. Dat is de fase waarin menig kleine zelfstandige verkeert na de eerste schrik over de zakelijke lockdown en het volledig wegvallen van inkomsten. Niet alleen de horeca moest de poort sluiten en terrassen ruimen, ook sportcentra gingen op slot. Dus ook tennispark Van Vliet.



(Gerard S. Verver)

Het is druilerig en niet bepaald tennisweer wanneer we op zaterdag rond koffietijd in de anderhalve-meter-opstelling aanschuiven in het clubgebouw aan de Stadhouderslaan. Buiten is het stil. Heel stil. Dat is daar op de grens van de villawijk, Julianapark en het groen van het Volksbos altijd wel het geval, maar nu valt juist ook het ontbreken van het plokkende geluid van heen en weer geslagen tennisballen extra op. Vogeltjes twinkeleren voluit. Een buizerd is op zoek naar dagelijkse leeftocht.

Is bezig met overleven, zoals in deze coronatijd veel ondernemers. Ook Martin en Miranda van Vliet. Altijd vol ideeën. Zo hoeft er zich in de winter vanuit het oosten maar een vrieswindje aan te dienen of het gravel gaat onder water en is er schaatspret. “Maar dagen met vorst zijn zeldzaam aan het worden”. Die winterse financiële opsteker is er dus niet meer en moet op een andere manier ingevuld worden. “We waren helemaal klaar voor een nieuw seizoen. Met gezellige mensen, leuke wedstrijden en toernooien. Dat valt dan in één klap zomaar weg.” Net als de inkomsten. Vanzelfsprekend heeft ze bij de overheid aangeklopt. “Maar we vallen overal buiten. We moeten het dus financieel zelf maar zien te redden. Daar lig ik best wel eens wakker van. Of wordt wakker: heb ik ineens een idee.”

"Waarom", vroeg ze zich aanvankelijk af, "zit het tennis op slot. In een speeltuin letten kinderen zeker niet op die anderhalve meter. Op de tennisbaan sta je vanzelf tien meter uit elkaar. Golfen is evenmin een contactsport". Dat heeft ze bijgesteld. “Als je uitzonderingen maakt, kloppen er ook anderen aan.” Wel zien ze tennisleraren uitwijken naar banen op privé-grond. “Maar ik durf het toch niet aan om hier met mijn zoon, gewoon in gezinsverband, een balletje te slaan”, merkt Martin van Vliet op. “Dan staan handhavers vast binnen de kortste keren aan het hek.”

Veel gesleuteld

Vandaar, dat hij zich nu ook met andere zaken bezig houdt. Een grote schoonmaak en de verfkwast zorgden er al voor dat het tennispark er spic-en-span en gebruiksklaar bij ligt. Inmiddels hoort ook het repareren en nakijken van scooters en snorfietsen tot zijn dagelijkse bezigheid. "Vroeger heeft hij veel aan brommers gesleuteld. Dat komt nu goed van pas. ik hoop alleen, dat het niet zijn voorkeur krijgt boven het geven van tennisles", grapt ze. "Zelf wil ik trouwens ook wel weer eens wat anders doen dan secretaresse-werk."

Diep in haar hart hoopt ze, dat de overheid de regels na 28 april wat zal oprekken, het park open kan, de banen bezet zijn en het geplok van tennisballen weer gaat klinken.

