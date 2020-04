Wie is de Leukste Kapper van Schiedam?

Schiedam - De Verkiezing van de Leukste Kapper en Kapsalon is ook in 2020 weer op zoek naar de leukste kappers en kapsalons van de gemeente Schiedam. Aan verschillende kappers en kapsalons is gevraagd of de verkiezing in deze onzekere tijden wel doorgang moet vinden. Zij gaven aan van wel, omdat de verkiezing juist een middel is dat kan helpen om deze crisis door te komen. Mensen in de gemeente Schiedam kunnen nu stemmen op hun favoriet via www.kapperenkapsalon.nl.





"In deze tijden is het extra belangrijk om deze vakmensen een hart onder de riem te steken. Dit wordt ook massaal gedaan, gezien de 15.000 stemmen die al in de eerste week zijn uitgebracht", aldus Niels Groot van Vote Company dat de verkiezing samen met Kapperskorting.com, Top Hair Benelux, The Hair X-perience en United Consumers organiseert.

Genomineerde kappers en kapsalons voeren al flink campagne via hun website en social media kanalen, zie hieronder enkele voorbeelden. Benieuwd naar de tussenstand? Bekijk de tussenstand van de gemeente Schiedam via www.kapperenkapsalon.nl/gemeente/schiedam. Je kan hier ook zien wie er in de gemeente Schiedam allemaal genomineerd zijn. Er kan nog tot en met 20 juni worden gestemd in de gemeente Schiedam via www.kapperenkapsalon.nl. De Kappers en Kapsalons die worden uitgeroepen tot winnaar van de gemeente Schiedam ontvangen een felbegeerde Award.

Kappers en Kapsalons in de gemeente Schiedam kunnen zich nu nog gratis aanmelden voor de verkiezing.