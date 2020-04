IM Gerard Tuyp - ‘Onze haring is een openbaring’

Schiedam - Hij was ongetwijfeld een van de bekendste ondernemers van Schiedam-West. Het hielp natuurlijk dat zijn viskraam op een uitzinnige plek stond, bij de bushalte op het Rubensplein, in het zicht van het drukke doorgaande verkeer en aan de kop van de Rembrandtlaan. Daar stond Gerard Tuyp achter de kraam zijn klanten te bedienen. "Onze haring is een openbaring,’’ was zijn favoriete reclame voor de Volendammer vishandel Tuyp. Lekkerbekjes, kibbeling en rolmopsen, dat waren de andere voorkeuren van de inwoners van Schiedam-West en de talrijke voorbijgangers.



(Kor Kegel)

Op de stille momentjes zat Gerard honderduit te kletsen met zijn klanten op het terras. Zo kende Schiedam hem. Een levensgenieter. Bovendien vriendelijk en joviaal en dat hebben niet alle levensgenieters, maar Gerard Tuyp was onzelfzuchtig.

Vrijdag kwam hij op 57-jarige leeftijd te overlijden, in vredige rust en in het bijzijn van zijn naasten. Het was drie weken nadat de viskraam op het Rubensplein dicht ging. Donderdag 26 maart had hij op Facebook zijn naderende einde aangekondigd. De zaterdag erna nam zijn dochter Renée namens hem afscheid van alle klanten; Gerard was te zwak om er op die laatste dag bij te kunnen zijn.

Dinsdag 31 maart werd de viskraam weggesleept om terug te keren naar de verhuurder in Ede. Dat sloeg al een gat op het Rubensplein. De gemeente wil de plek opheffen als standplaats, dus er keert geen nieuwe kraam terug. Maar het overlijden van Gerard Tuyp maakt het echt voelbaar, definitief. Nooit meer die goedlachse vishandelaar met zijn helblauwe lachende ogen. Schiedam-West is zichtbaar veranderd.

Filiaal

Eenmaal probeerde hij de zaak uit te breiden. Dat was toen hij al lang de viskraam had, als voortzetting van de inpandige viszaak van zijn ouders schuin aan de overkant van het Rubensplein. Gerard probeerde aan de Laan van Bol’es in het buurtwinkelcentrum bij Dirk van den Broek een filiaal op te zetten, maar de Groenoorders hadden al andere stekjes voor hun scholletjes en poon.

Gerard Tuyp introduceerde een plechtigheid die een jaarlijkse gewoonte werd: de officiële opening van het haringseizoen in Schiedam. Hij vond burgemeester Reinier Scheeres bereid om de handeling te verrichten: happen aan boven de mond hangende Hollandse Nieuwe. Daar liet de eveneens in Schiedam-West wonende opvolgster van Scheeres, Wilma Verver-Aartsen, zich niet voor lenen. Vanaf dat moment besloot Tuyp om jaarlijks een bekende Schiedammer te vragen om de opening te verrichten.

Vol liefde

Op Facebook zei Gerard Tuyp: "Ik ben gewoon zo verdomd blij dat ik een leven heb kunnen leiden vol liefde, geluk met mijn prachtige familie, geweldige klanten en vrienden. Ik ben zo gelukkig dat ik eerlijk kan zeggen dat ik van niets spijt heb, ik hou van jullie allemaal en ik bedank jullie voor het accepteren zoals ik ben.” Gevolgd door: “Het is tijd, ik zal in de komende weken gaan, ik zal geen afscheid nemen. Kijk naar mij uit hoog in de lucht, als de zon weer opkomt en de hele wereld veranderd en vrij is van dat verschrikkelijke coronavirus… Kijk dan naar mij uit en hou van mij, zoals ik van jullie gehouden heb.”