Vlaggen, kerkklokken en toosten tijdens ‘Woningsdag’

Schiedam - Koningsdag wordt dit jaar ook in Schiedam op alternatieve wijze gevierd. Doordat door de coronacrisis het gebruikelijke programma niet doorgaat, wordt net als in heel Nederland de dag thuis beleefd. Onder de noemer 'Woningsdag' wordt op die manier toch stilgestaan bij deze bijzondere dag en de verjaardag van koning Willem-Alexander.



Van 9.45 tot 10.00 uur luiden net als in heel Nederland de kerkklokken in Schiedam. Ook wordt zoveel mogelijk de Nederlandse vlag uitgehangen mét oranje wimpel. Dat kan iedereen thuis ook doen. In ieder geval wordt er net als elk jaar gevlagd op de kerktoren van de Grote Kerk, het Stadhuis en bij de vlaggenmasten bij het Stadskantoor. Ook de molens in Schiedam hangen deze dag vlag en wimpel uit.

Om 16.00 uur is er een nationaal toostmoment. Voor deze Nationale Toost wordt iedereen opgeroepen thuis en met inachtneming van de regels tegen het coronavirus het glas te heffen op de gezondheid van iedereen. Burgemeester Cor Lamers doet hier ook aan mee.

Het is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus uiteraard niet mogelijk buurtborrels of activiteiten ter ere van Koningsdag te organiseren. Ook niet als dat informeel op straat in buurten plaatsvindt.