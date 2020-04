Videoboodschap burgemeester: 'We doen het goed, maar het kan nog beter'

videoboodschap burgemeester we doen het goed maar het kan nog bet

Schiedam - Schiedam houdt zich over het algemeen goed aan de maatregelen rondom het coronavirus, zegt burgemeester Cor Lamers in z'n laatste videoboodschap.



'Maar toch kan en moet het nog beter. Met name jongeren komen nog regelmatig in groepjes bij elkaar. Dat is niet alleen een risico voor de gezondheid, maar het kan ook een boete opleveren.'

Bekijk de videoboodschap van burgemeester Cor Lamers hier: