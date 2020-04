Zo klonk de bevrijding van 1945 op de radio PODCAST

Regio - De LKP, onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, richtte in de Tweede Wereldoorlog in het geheim een radiozender op. Rond de bevrijding van 1945 werkte deze zogenaamde “Reportagedienst” compleet met een reportagewagen als een apart Rotterdams radiostation. De opgenomen reportages werden daarna uitgezonden op 301 meter van de middengolf.

Verzamelaar en restaurateur van oud filmmateriaal, Bas Romeijn, kwam een paar jaar geleden een fragment van een radioreportage tegen op een zeer oude website. Hij vermoedde dat het een opname was voor Radio Herrijzend Nederland en verwerkte in het geluidsspoor van zijn film “Rotterdam 1945 De bevrijding”. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding ging hij op zoek naar meer, en ontdekte toen een serie van vrijwel onbekende opnames in het Stadsarchief Rotterdam. Na het beluisteren bleek dat deze Reportagedienst onderdeel was van een heel apart Rotterdams radiostation en op een eigen frequentie uitzond. Hij heeft nu alle opnamen verwerkt in een interessante podcast over die historische Meidagen in Rotterdam.

Als de Canadezen op 8 mei in Rotterdam arriveren is die “Reportagedienst”, met als reporter de technicus Koos Groenveld, present op de Coolsingel, om al improviserend, verslag te doen van de aankomst van de Canadezen. Daarna maakten ze `s avonds opnamen in Noord van de zingende en hossende mensen in de straten.

Een interessant onderdeel is een interview met verzetslieden van de KP. die in het geheim van bestelauto`s gevechtswagens hadden gemaakt door er staalplaten op te lassen en te bewapenen met een Bren machinegeweer. Op zondag 6 mei had de groep opdracht om zich daarmee op te stellen op de Beukelsweg, maar toen ze de wagens nog aan het laden waren kwam er een Duitse patrouille die, ondanks de capitulatie, het vuur op hen openden. Door hun tegenvuur gaven de Duitsers zich over. ”We hadden een paar oud mariniers achter de Bren staan, dus de muziek was gauw afgelopen” zo vertelde men. Eén van de mannen van de KP raakte gewond aan zijn been en hun “pantserwagens” hadden kogelgaten.

Ook is er onder meer, een verslag bij het beschadigde kantoor van de Sicherheitsdienst aan de Heemraadsingel, waar Koos Groeneveld een praatje maakte met twee Rotterdammers die uit Duitsland gevlucht waren en het laatste stukje met de Canadezen waren mee gekomen waarvoor zij onderweg richtingborden schilderden. Op 12 mei maakte de Reportagedienst van de Binnenlandse Strijdkrachten een verslag van een defilé op de Coolsingel van een groot aantal organisaties uit de bevolking. En op het Afrikaanderplein horen we koorzang en een toespraak van burgemeester Oud.