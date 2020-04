Fietsen om Erasmus MC te steunen bij onderzoek coronavaccin (solo uiteraard)

Schiedam - Dit bericht is ingestuurd via onze website. Iedereen kan via 'Schrijf mee' op onze website een bericht met foto plaatsen!

Vele fietsevenementen zijn of worden afgelast, maar individueel fietsen mag binnen de gestelde maatregelen van het RIVM nog wel. Tijdens de SoloRide fiets je alleen, maar wel samen met andere deelnemers de race tegen de klok om het coronavirus te stoppen! Als SoloRider fiets je binnen of buiten en zamel je geld in om het onderzoek van het Erasmus MC naar een vaccin tegen het coronavirus te steunen. Iedereen, jong en oud, die kan fietsen mag meedoen, want samen overwinnen we het coronavirus.

Twee doelen in één

Onderzoekers in het Erasmus MC, het epicentrum van de gezondheidszorg in Nederland, werken op dit moment keihard om een vaccin te vinden voor het dodelijke coronavirus. Dat moet snel, want de tijd dringt en elke dag telt. Alleen daar is geld voor nodig. Daarnaast moeten mensen hun weerstand op peil houden om minder vatbaar te zijn voor het coronavirus, want zonder vaccin bestaat de kans dat je ziek wordt. Dus laten we de handen in één slaan en samen de strijd met elkaar aangaan.

Een eenvoudig concept

Het concept van de SoloRide is simpel. Je fietst zo vaak en ver als je zelf wilt. De route, die bepaal je helemaal zelf. Deelnemers melden zich eerst aan via www.soloride.nl. Er zijn geen inschrijfkosten, maar we vragen een donatie. Nadat het account is geactiveerd kan de deelnemer lid worden van Club SoloRide op Strava. Fietsritten kunnen daarna worden gedeeld, als SoloRider, op Strava en/of social media met de hashtag #soloride. Dit om anderen te inspireren en motiveren om ook mee te fietsen of te doneren.

Meefietsen

Deelnemen aan de SoloRide kan tot het moment dat het RIVM besluit om de maatregelen om alleen te sporten op te heffen. Op dat moment eindigt ook de SoloRide. Houd je wel goed aan de regels. Fiets alleen en niet samen, houd 1.5 meter afstand, beperk sociale contacten onderweg, blijf met gezondheidsklachten binnen, fiets niet op vol vermogen om je immuunsysteem niet te zwaar te belasten en volg de maatregelen van het RIVM op.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op www.soloride.nl .