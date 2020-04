Horecapersoneel maandag massaal de straat op tijdens actie 'De horeca staat stil'

Rotterdam - Overal gaan maandag 20 april van 17.00 tot 17.10 uur eigenaren en medewerkers van horecagelegenheden tijdens de actie 'De horeca staat stil' de straat op om aandacht te vragen voor hun moeilijke positie tijdens de coronacrisis én in een toekomstige anderhalvemetermaatschappij Ze staan maandag tien minuten lang stil voor hun zaak, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar, om demonstratief hun belang voor de samenleving te laten zien.

'Wij gaan zij-aan-zij staan voor onze geliefde horecazaken', zo laten de initiatiefnemers weten op Facebook. 'Zo laten we zien hoeveel mensen en gezinnen afhankelijk zijn van ons zo geliefde vak. Laten we zien hoe aanwezig wij zijn binnen de samenleving. Maar vooral, laten we zien dat je ons niet zomaar kan uitgummen. '

Alle horecamedewerkers staan maandag tien minuten in een lijn voor hun zaak. In witte shirts (de kleur van de hoop). Ze houden uiteraard rekening met de RIVM maatregelen, 10 meter gevellengte is maximaal 6 mensen. Foto's van de actie moeten massaal op social media gedeeld gaan worden met de hashtag #dehorecastaatstil.

Dinsdag 21 april is er een belangrijke persconferentie van de regering over hoe het verder moet na 28 april. Het zou kunnen dat er enige versoepeling van de coronamaatregelen komt, maar heel veel lijkt niet waarschijnlijk. En ook al zouden binnenkort weer meer mensen naar werk of school kunnen, dan nog blijven we voorlopig wel vastzitten aan de anderhalve meter afstand tussen ons allemaal. 'Hilarische' filmpjes (met glazen gooiend personeel en geld gooiende klanten) over hoe dat er in de horeca kan uitzien worden de laatste dagen massaal online gedeeld.

