SVV op zoek naar spelers voor zondagtak

Schiedam - SVV maakte deze week bekend terug te willen keren naar het zondagvoetbal. Voorzitter Pim Koning deed via social media de volgende oproep:



'Beste sportvriend,

SVV start in het nieuwe seizoen 2020-2021 weer met een prestatief 1ste elftal op zondag. Natuurlijk blijft het prestatieve zaterdag elftal ook bestaan.

Wij zijn op zoek naar spelers voor onze hernieuwde zondagtak. We hebben reeds een aantal spelers (9) die hebben aangegeven om deel uit te willen maken van dit elftal dus we zoeken nog eens 10 spelers om met voldoende mensen als 1ste elftal te kunnen starten.

We beseffen ons terdege dat het in de huidige Corona periode lastig is om persoonlijk in gesprek te gaan. We willen iedereen gezond hebben en houden. Graag willen we je dan ook verzoeken om telefonisch contact op te nemen met Mario Krabbendam (0621895724) als je interesse hebt om SVV zondag weer op de kaart te zetten.

We zijn benieuwd naar jullie reacties.

Met sportieve en gezonde groeten.Pim Koning, Voorzitter SVV'