'Koninklijk orgelconcert' van stadsorganist Arjen Leistra te zien via Youtube

Schiedam - Nu het nog steeds niet mogelijk is om de Grote of St. Janskerk voor publiek open te stellen zal het Oranjeconcert door stadsorganist Arjen Leistra op zaterdag 25 april om 15.00 uur via livestream te volgen zijn op zijn youtube-kanaal.



Arjen Leistra heeft een schitterend programma samengesteld, waarop composities van Jacques Nicolas Lemmens, Johann Th. Lemckert, Aart de Kort, Jan J. van den Berg, Max Reger, Robert Schumann, Louis Vierne en Jan Zwart voorkomen. Tijdens de livestream kunnen luisteraars en kijkers met oog en oor genieten van Arjens orgelspel. Zo wordt

K(W)oningsdag 2020 toch nog feestelijk! "Alleen zult u zelf voor het Oranjebitter moeten zorgen."

"Nu onze vaste kosten, die aan een orgelconcert zijn verbonden, gewoon doorlopen verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken door middel van de betaallink naar 'Tikkie', die onder het YouTube-filmpje staat. Uw bijdrage komt dan op de bankrekening van de Stichting Muziek Grote Kerk terecht. Uiteraard kunt u ook zelf een overschrijving doen op bankrekening

NL85 INGB 0004 6156 90 ten name van: Stichting Muziek Grote Kerk onder vermelding van: Oranjeconcert 2020. Wij wensen u veel plezier met dit koninklijk orgelconcert!"

Oranjeconcert door stadsorganist Arjen Leistra op zaterdag 25 april om 15.00 uur in Grote of St. Janskerk via livestream te volgen: www.youtube.com/watch?v=3T0-Sl9J7I0.