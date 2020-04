Schiedamse kunstenaars maken massaal troostkunst

Schiedam - Maar liefst vijftig Schiedamse kunstenaars gaven gehoor aan de oproep van het Stedelijk Museum Schiedam. Ze stuurden een afbeelding van een kunstwerk naar het museum om troost te bieden aan Schiedammers in deze tijden van corona. Onder de titel Troostkunst uit Schiedam, voor jou, van mij maakte het museum van alle inzendingen een affiche.



Daarmee geeft het de kunstenaars financieel een steuntje in de rug. Directeur Deirdre Carasso is overdonderd door het aantal deelnemende kunstenaars. ‘Zo fijn om te merken hoeveel mensen de kracht van verbeelding gebruiken om troost te bieden.’ Het initiatief kwam mede tot stand dankzij het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen.

De kunstenaars lieten zich inspireren door de titel van het project en het coronavirus. Aldo Hoeben maakte letterlijk een ‘bakkie troost’: een kopje koffie. Er is de poes van Jacques Tange die troost bieden kan bieden. En de omhelzing die Sarah van der Pols stuurde. Theo Gootjes tekende een soort mens- en vogelfiguurtjes. Het is zijn commentaar op het coronavirus dat van dier naar mens sprong. Hij maakte het tijdens de vogelgriep en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Zonder corona zou de solotentoonstelling met Gootjes’ politieke tekeningen nu in het museum zijn te zien. De deuren van het museum zitten sinds half maart op slot.

Fantastisch, leuk, inspirerend en positief

De kunstenaars reageerden enthousiast op de oproep om troostkunst te maken. ‘Wat een geweldig mooi initiatief’ en ‘Wat fantastisch, leuk, inspirerend en positief’. De affiches die nu van hun werk zijn gemaakt, staan op de website van het (thuis)museum. De ontwerpen hangen van 5 mei t/m 15 juni 2020 op straat in Schiedam. Ook zijn ze te zien achter de ramen van de huizen in Schiedam. Houd voor de video met het werk van de deelnemende kunstenaars de website van het museum in de gaten : https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/troostkunst-uit-schiedam/

Poster?

Wil je een van deze poster achter je raam hangen? Stuur dan een mailtje met je top 3 van kunstwerken en het formaat dat je voorkeur heeft, A3 of A2. Mail dat samen met je adres naar jessie@stedelijkmuseumschiedam.nl. Er zijn heel wat exemplaren, maar op = op! Zie je deze poster op straat in Schiedam? Mail je foto, dan delen wij ‘m via onze sociale media-kanalen. Of deel hem zelf #troostkunst #stedelijkmuseumschiedam

Ansichtkaart

Een aantal affiches is ook verkrijgbaar als ansichtkaart. Je kunt een setje van tien bestellen à € 15 excl verzendkosten en op die manier de kunstenaars extra steunen. Stuur daarvoor een mail naar jessie@stedelijkmuseumschiedam.nl. Ook gaat het museum gratis kleinere setjes verspreiden onder het personeel van de Frankelandgroep om de medewerkers een hart onder de riem te steken.

Deelnemende kunstenaars

Adrianus, Albert de Bruin, Aldo Hoeben, André Pielage, Ankie Manders, Annemarie van Grinsven, Annemarie van Ulden, Atelier LAK, Bo-Danique Bloem, Bram Uil, Carolina Koster, Dick Berckenkamp, Diederik Klomberg, Esther van der Eerden, Esther van Duffelen, Esther Zitman, Frans Huisman, Frieda Mellema | lab 71, Gerrit Bruins, Henny van Leeuwen, IAMTHEVISUALIST, Inge Hoefnagel, Inge van Haastert, Isra Páez, Jacques Tange, Jeffrey Burger, John Middelkoop, Klowntjepiet, Margi Geerlinks, Marian Langelaan, Michalina Malolepsza, MilleLuci, Mirjam van den Haspel, Nancy Roeters, Nikolaj, Paul de Graaff, Pien Senders - Westerveld, Rob van der Ven, SAGE, Sander Groen, Sarah van der Pols, Sasha Zuidman, Sebastiaan Straatsma, Sjef van Duin, Theo Gootjes, Tobias Lengkeek, VELD & VAAS, Vivian Ammerlaan, Willem den Broeder, Yvon Koopman

Info: www.stichtingkunstwerkt.nl