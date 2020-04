Zó maak je je tuin veilig voor katten

Schiedam - Zwerfkatten die een nieuw huisje zoeken, zijn vaak gewend om buiten te zijn. En dus zoekt Stichting Zwerfkatten Rijnmond liefst een huisje met een tuin voor de beestjes. Maar een tuin is niet áltijd veilig voor katten. Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft wat tips op een rijtje gezet hoe je een tuin katvriendelijk kan maken:

'Bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond zoeken we voor tamme zwerfkatten waarvan zich geen eigenaar heeft gemeld, een nieuw thuis. Deze katten komen vaak van buiten en zijn daaraan gewend, een tuin is voor sommigen dan ook onontbeerlijk. Op onze website hebben we enkele tips geplaatst voor nieuwe eigenaren, maar die zijn ook nuttig voor eenieder met een kat die graag naar buiten wil.

Zo leest u bij ‘Een veilige tuin voor katten’ over welke planten giftig zijn. Maar ook een waarschuwing voor metaldehyde, want dit zit veelal in slakkengif en soms in aanmaakblokjes voor de barbecue. Katten weten meestal van nature waar ze beter vanaf kunnen blijven, maar toevallig vinden ze dit dodelijke goedje heel lekker. Naast alle waarschuwingen staat er ook informatie om uw eigen tuin aantrekkelijk te maken en zo nodig af te scheiden, buurtende katten worden immers niet altijd gewaardeerd.

Een andere belangrijke tip gaat over kiepramen. Nog steeds weet niet iedereen het gevaar hiervan terwijl de oplossing zo simpel is. Een kat die probeert naar buiten te gaan via zo’n kantelraam, kan ongelukkig klem komen te zitten en zelfs overlijden. Dus ook hier geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Verder staat er informatie over wat te doen als uw kat vermist is en handige tips voor als het heel erg warm wordt deze zomer. Want vensterbank of tuin; katten zijn hoe dan ook dol op het zonnetje. Wie niet!'

https://www.zwerfkattenrijnmond.nl/tips/