Honderden planten voor medewerkers Franciscus (en meteen een steuntje voor de tuinders)

Schiedam - Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Provincie Zuid-Holland heeft 450 medewerkers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam verrast met een plant. Dat deed ze in het kader van de flowerboostchallenge, een initiatief van de tuinbouwsector die hard getroffen is door de coronacrisis. Het zorgpersoneel ontving een plant als blijk van waardering voor hun inzet.



Deelnemers aan de challenge kopen bloemen of planten en geven deze weg. Daarbij nomineren ze direct drie anderen dat ook te doen, zodat de actie zich snel verspreid. De actie geeft de tuinders een steuntje in de rug, aangezien er door de coronacrisis veel planten en bloemen vernietigd worden. Bom-Lemstra, die naast gedeputeerde in Zuid-Holland ook voorzitter is van Greenports Nederland: “De tuinbouwsector is ongelofelijk hard getroffen door de coronacrisis. Alleen al voor de sierteelt wordt de schade voor dit jaar op 2,2 miljard euro geschat. Tegelijk mooi om te zien hoe zij ondanks deze situatie initiatieven als de flowerboostchallenge ontwikkelen.”



Bom-Lemstra overhandigde de planten aan Marjolein Tasche, voorzitter van de Raad van het Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De planten vinden hun weg naar de huizen van 450 medewerkers, als blijk van waardering voor hun inzet. Het gaat om verpleegkundigen, maar ook stafmedewerkers en laboranten. Niet alleen de mensen aan het bed werken hard, alle afdelingen dragen bij in de strijd tegen het coronavirus. Overigens zijn de planten niet willekeurig gekozen; het zijn Lepelplanten. Bom-Lemstra: “Deze zijn luchtzuiverend en staan dus niet alleen mooi, maar dragen ook bij aan een gezondere leefomgeving. Het is een klein gebaar maar ik hoop dat we zo diverse partijen een hart onder de riem kunnen steken.”



De gedeputeerde nomineert – zoals de actie vraagt – drie anderen die de actie weer verder kunnen brengen. Ze nomineert allereerst wethouder Bert Wijbenga in Rotterdam. Daarnaast nomineert ze twee gedeputeerden van andere provincies waar veel tuinders gevestigd zijn: gedeputeerde Jack van der Hoek in Noord-Holland en gedeputeerde Hubert Mackus in Limburg.