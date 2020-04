schiedam start vlogs over wilde dieren en planten in de stad

Schiedam - De gemeente Schiedam plaatst sinds deze week in nauwe samenwerking met De Kleine Ambassade regelmatig vlogs over het leven van wilde dieren en planten in Schiedam. Wieneke van der Kwaak van De Kleine Ambassade en stadsecoloog Hans de Kruijf laten daarmee zien wat er in Schiedam allemaal te beleven is op natuurgebied.



De huidige rust in de stad leidt tot bijzondere effecten, die de aandacht verdienen. Het openbare groen wordt nu meer en meer het terrein van de dieren, die normaal gesproken niet worden opgemerkt. Ook zijn de laatste weken door de stijgende temperatuur veel dieren uit hun winterslaap ontwaakt. Zo zijn er meldingen binnengekomen van mensen die de broedende ooievaars hebben gezien. De ijsvogels zijn druk in de weer bij hun nest in de ijsvogelwand. Ook de vos wordt nu vaker gemeld en in het Beatrixpark zijn er opeens meer konijnen te vinden.

Wekelijks een vlog

De komende tijd verschijnt elke week een nieuw vlog. In de eerste aflevering, die te zien is vanaf woensdag 15 april, is te zien wat vogels doen om hun eieren te beschermen.

Deze natuurvlogs zijn te bekijken op de Facebook-pagina ‘Groen en spelen in Schiedam’ en op het Youtube-kanaal van De Kleine Ambassade. Met de vlogs wil de gemeente jong en oud in en om Schiedam attent te maken op de diversiteit van het leven in de stad.

Opvang van in het wild levende dieren

De gemeente Schiedam natuur in de stad belangrijk en trekt zich ook het lot aan van in het wild levende dieren, die tijdelijk opvang nodig hebben. Daarom steunt de gemeente de in nood verkerende Wildopvang Delft. Wethouder Jeroen Ooijevaar overhandigde eind vorig jaar een cheque ter waarde van € 3.500,- aan de wildopvang, die er ook is voor Schiedamse dieren.

Duurzaam Schiedam

Deze activiteiten passen binnen het duurzaamheidambities van de gemeente.