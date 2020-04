Online (NetWerk)bijeenkomst voor blinden en slechtzienden die werk zoeken

Schiedam/Regio - Waar loop je tegenaan als je blind of slechtziend bent en het werk ondanks de Coronamaatregelen gewoon doorgaat, of als je ook in deze tijd (ander) werk zoekt? Op 29 april zijn werkenden, ondernemers en werkzoekenden met een visuele beperking welkom om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Oogvereniging Zuid Holland organiseert dan een telefonische NetWerk bijeenkomst en biedt zo de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en te netwerken. De NetWerk conference call is op woensdagavond 29 april 2020 van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is mogelijk tot 27 april via bijeenkomstenZH@oogvereniging.nl .



Nog maar een paar weken terug ging werkend Nederland met de trein, bus, fiets of auto naar het werk. Files waren onontkoombaar. Deze vanzelfsprekendheden zijn in een paar weken tijd weggevallen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een (visuele) beperking kan op dezelfde manier het leven helemaal veranderen. Thuis en ook op het werk. Vragen waar nooit eerder over werd nagedacht komen op. Kan ik dit werk of deze studie blijven doen? Hoe vind ik een (andere) baan? Vertel ik collega’s er iets over? (Hoe) kan ik lezen, schrijven, (thuis)werken, telefoneren, appen, een afgesproken plek vinden, mijn spullen geordend houden, e-mailen, vergaderen? Kan ik ergens terecht?

Regionale NetWerkbijeenkomsten

Er komen dus veel vragen op je af als je met een visuele beperking wilt (blijven) werken, of (ander) werk zoekt. Ervaring heeft laten zien dat NetWerkbijeenkomsten dan een meerwaarde hebben. Het is een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen, elkaar te helpen en te netwerken. Daarom faciliteert Oogvereniging Zuid Holland op woensdagavond 29 april weer een bijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen wordt de bijeenkomst telefonisch gehouden, via een telefoonnummer voor conference calls.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan de conference call? Kent u iemand voor wie deze bijeenkomst interessant is? Aanmelden is mogelijk tot 27 april 2020, via e-mailadres bijeenkomstenZH@oogvereniging.nl. Geef eventueel bij uw aanmelding alvast een vraag of inspirerende tip door, zodat deze aan het begin van de bijeenkomst gedeeld kan worden. U kunt deze aankondiging ook vinden op www.oogvereniging.nl/groepsagenda/netwerk-conferencecall/