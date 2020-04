John maakt gedichten 'voor iedereen die troost nodig heeft'

Schiedam - Sinds corona uitbrak kan John van Haagen zijn vrijwilligerswerk als vervoer op maat-chauffeur bij Argos Schiedam niet meer doen. Ook zijn kleinzoon en kleindochter moet hij voorlopig missen. Met Pasen ging John éven langs, maar bleef op afstand. Zijn wijze kleinzoon van tien had al voorspeld dat daar tranen bij zouden vloeien. Als troost voor zichzelf én anderen schrijft John gedichtjes op zijn Facebookpagina.



(Els Neijts)

John heeft een groot inlevingsvermogen. Daardoor krijgt hij veel mee van wat anderen overkomt. In zijn jongste gedicht benoemt hij een aantal pijnlijke zaken die ons in deze tijd hard kunnen raken. Het begint met:

Voor iedereen die troost nodig heeft

Sterkte voor nu en later

John beschrijft in zijn gedicht hoeveel pijn verplicht afstand houden kan doen. In uiteenlopende situaties, maar vooral bij een laatste afscheid.

Je betaalt een hoge prijs

Met te weinig mensen bij de laatste reis

Een hard gelag

Als je elkaar alleen op afstand troosten mag

John heeft zelf ook moeite met de noodzakelijke fysieke afstand. Vooral als het om zijn kleinzoon Jayden en baby kleindochter Heavenly gaat. "Jayden komt twee keer per week bij ons en heeft ook al eens voor langere tijd bij ons gewoond. Daardoor is hij hier in de buurt op voetbal en tennis gegaan en heeft hij vriendjes in onze straat. Maar omdat ik de afgelopen jaren al twee keer een longontsteking heb gehad, vond ik direct contact niet verantwoord meer. Ik wilde wel af en toe bij hém langs gaan om te zwaaien maar dat wilde hij eerst niet. Hij was bang dat hij dan erg zou gaan huilen. Toch mochten we met Pasen wél komen. Op afstand."

Johns vrouw Marian moest ook haar vrijwilligerswerk als gastvrouw in het Erasmus MC op de waakvlam zetten. En hoewel het paar graag fietst, wilde John binnenshuis iets doen wat er echt toe doet. "Anders vlieg ik tegen de muren omhoog. Ik wil mijn brein op scherp houden door me in dingen te verdiepen. Omdat er nu zoveel zaken zijn die iedereen raken, kwamen de eerste gedichten er heel soepel uit. Als ik iets hoorde of zag wat me raakte, zette ik snel de eerste paar zinnen die in me opkwamen op mijn telefoon. Inmiddels plaats ik niet meer iedere dag een gedicht, dat wordt te geforceerd, maar gisteren en eergisteren toevallig weer wel."

Intussen is John ook aan een ander project begonnen. "Ik heb Jayden altijd voorgelezen. Tót hij vond dat ik zelf verhaaltjes moest verzinnen. Vier jaar geleden heb ik beloofd dat ik daar ooit een kinderboek van zou maken. Daar ben ik nu mee bezig. Ik heb hem de eerste twee hoofdstukken al laten lezen, want ik wil begrijpelijk zijn en van deze tijd. In ieder verhaaltje komt iets aan bod waar wetenswaardigheidjes over te vertellen zijn. Zoals in het verhaaltje over Igor, de duizendpoot. Die breekt een paar pootjes waardoor hij naar het ziekenhuis moet voor gips. Daarin vertel ik dat een duizendpoot weliswaar véél, maar géén duizend pootjes heeft."

Kijk op de facebookpagina van John voor meer gedichten.