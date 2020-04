Roparun levert 1600 ademende sportshirts af bij Franciscus Gasthuis Vlietland

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl Iedere Schiedammer kan via onze website een bericht met foto insturen!

'Ziekenhuispersoneel op de intensive care units is de hele dag warm ingepakt met schorten en maskers om op een veilige manier hun werk te doen.

Stichting Roparun heeft ruim 1600 sportshirts afgeleverd bij het Franciscus Gasthuis Vlietland zodat het ziekenhuispersoneel hun belangrijke werk in een ademend shirt kan doen.

Aan iedereen werkzaam in de zorg, onwijs bedankt!'