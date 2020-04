'Onwerkelijk maar het levert wel mooie plaatjes op'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Karin van Noorloos maakte vanmorgen een sprookjesachtige foto in de natuur.



'Woensdagochtend half 8 met de hond de polder in. Geen opstijgende vliegtuigen, geen auto's, geen scooters. Nog bijna niemand op straat. Heel onwerkelijk allemaal, maar het levert wel mooie plaatjes op! Spalandpad achter de wijk De Velden...'