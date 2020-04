Ook Southbeach 2020 gaat niet door: 'onverantwoord'

Schiedam - Het sportieve evenement Southbeach gaat dit jaar niet door. Met 'pijn in het hart' heeft de organisatie besloten om nu alvast duidelijkheid te verschaffen over de editie van 2020. Hieronder een toelichting.

'De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Het verbod op het houden van evenementen waarvoor een vergunning verplicht is blijft gehandhaafd tot 1 juni. De zevende editie van Southbeach stond gepland van dinsdag 30 juni tot en met zondag 5 juli. De organisatie van Southbeach heeft met pijn in het hart besloten om het evenement voor dit jaar uit de agenda te halen. Ondanks dat de datum van evenement na 1 juni is, vinden wij het onverantwoord om Southbeach dit jaar te organiseren, de gezondheid is het allerbelangrijkst. We kijken uit naar een knallende editie volgend jaar!'