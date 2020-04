'Thuisblijftips van de Kindergemeenteraad, toffe doe-opdrachten en leuke filmpjes'

Schiedam - Deze week vind je in het Nieuwe Stadsblad een leuke Kinderthuiskrant die mogelijk is gemaakt door De Kleine Ambassade.



'Yes! De afgelopen weken hebben we kneiterhard gewerkt aan een nieuwe Kinderthuiskrant! Dit keer eentje voor de Gemeente Schiedam!', laat De Kleine Ambassade via hun facebookpagina weten. 'Een krant vol thuisblijftips van de Kindergemeenteraad, toffe doe-opdrachten en filmpjes over wat je nog allemaal wél kunt doen om deze tijd door te komen en hoe je iets kunt betekenen voor een ander! Heb jij ‘m vandaag al gevonden in het Nieuwe Stadsblad?'

De Kleine Ambassade bereidt kinderen voor op een actieve, betrokken rol in de maatschappij. De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik’r) bereidt kinderen voor op een actieve, betrokken rol in de maatschappij. Met educatieve participatieprojecten en producten willen wij kinderen eigen rol binnen de samenleving laten onderzoeken en ontdekken. Zij leren om met een andere blik naar de wereld te kijken, maar ook dat ze dat ze vragen mogen stellen over wat ze zien en ervaren, dat ze hier een mening over mogen hebben en dat ze er zelf invloed op uit kunnen oefenen.

Kijk voor meer info op www.dekleineambassade.nl