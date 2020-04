Column: Niet alleen applaudisseren

Schiedam - Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam en hoopt met heel haar hart dat de verpleegkundigen en andere mensen met vitale beroepen na de coronacrisis ook waardering in hun loonstrookjes terugzien.



'Door de paasdagen was mijn deadline voor het schrijven van mijn column iets vervroegd, dus loop ik alvast een beetje vooruit op het mooie weer dat er nu is en verwacht wordt.

Net als ieder ander heb ik de afgelopen tijd in gepaste vorm doorgebracht, niet rondkijken in Schiedam, niet dat er iets te doen was, maar gewoon gehoorzaam en voorzichtig contacten vermeden.

Ondanks dat ik aanspraak aan mijn man heb, zijn de dagen toch wel een beetje saai, zeker omdat ik altijd nogal veel bezig en onderweg was.

Sla je de krant open dan gaat het voor 90% over het coronavirus en op televisie zie ik alleen 'coronadeskundigen', wist trouwens niet dat wij in Nederland zoveel deskundigen hadden.

Maar vandaag stond er een bericht waar ik ontzettend blij van word, wanneer je wordt aangehouden en in het bezit bent van een mes: boete tot 2500... kassa, en nu maar hopen dat er veel gefouilleerd gaat worden en de boetes worden geïnd, dan kunnen wij dit weer in een ander potje stoppen, want dat er tekorten gaan ontstaan is een ding dat zeker is.

Als ik lees dat minister Hoekstra met miljarden aan het strooien is en er zeer terecht diverse noodfondsen worden geopend, is mijn eerste gedachte: hadden wij dit geld niet eerder aan de vitale beroepen kunnen besteden? Want het schijnt er wel te zijn.

Als ik zie hoe deze mensen zich werkelijk uit de naad werken, begrijp ik nog steeds niet dat het nog niet zo lang geleden is dat het Malieveld in Den Haag werd omgeploegd door stakende leraren, verzorgenden en boeren.

Ik hoop met heel mijn hart dat wij, als deze ellende een beetje achter de rug is en de IC verpleegkundigen en andere vitale beroepen nog net niet aan het instorten zijn, wij niet alleen voor hun kunnen applaudisseren, maar dat zij het nu ook eens op hun loonstrookje kunnen zien, wat zij werkelijk waard zijn.

Loonstrookjes zijn ook een groot probleem voor heel veel mensen die nu werkloos thuis zitten, voor sommige zijn de inkomsten tot 0 gedaald en het zal lang duren voordat er voor hen weer een beetje de zon gaat schijnen. Zelf probeer ik bij onze lokale winkels te kopen, want als ik lees dat bijvoorbeeld de Action, die winkel waar u en ik bijna nooit voorbij aan kunnen lopen zonder iets te kopen, zijn betalingstermijn van 60 dagen naar 90 dagen heeft opgeschroefd, gaan mijn nekharen omhoog. Ik, een mens van de oude stempel die nog overtuigd was van een betalingstermijn van 30 dagen, blijk een beetje achter te lopen wat dat betreft.

Waar moet de kleine zelfstandige dan van eten in die tijd? Nee, terwijl ik dit schrijf bedenk ik mij dat wij de lokale winkels nog meer moeten bezoeken en zulke zaken gewoon vermijden.'



(Joke Ballijns)