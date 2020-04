Campagne voor kortingsactie Servicepunt Woningverbetering van start

Schiedam - Het Servicepunt Woningverbetering geeft vandaag het startsein voor een campagne voor particuliere huiseigenaren die met korting energiebesparende producten of diensten kunnen bestellen. Aanleiding voor de campagne is de eerste bestelling van energiebesparende maatregelen door een Schiedamse huiseigenaar.



Het Servicepunt Woningverbetering biedt alle Schiedamse huiseigenaren tot 31 maart 2021 een korting van € 90,- aan op energiebesparende maatregelen. Het kan gaan om het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Het Servicepunt Woningverbetering werkt voor deze actie samen met de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. Huiseigenaren kunnen via de webshop van de winkel energiebesparende producten aanschaffen zoals radiatorfolie, tochtstrippen en led-lampen. Ook kunnen zij advies inwinnen bij een bouwkundig expert van de WoonWijzerWinkel over de isolatiemogelijkheden van de woning of kennismaken met de nieuwste energie opwekkende technieken.

Wethouder Fahid Minhas van Bouwen en Wonen: “Ik ben blij te vernemen dat huiseigenaren van Schiedam, zeker nu ze meer op huis zijn aangewezen, zo actief aan de slag willen met energiebesparing. Ik overhandig deze doos graag – op afstand – aan de eerste huiseigenaar die een bestelling plaatste met de kortingscode die geldt voor alle Schiedamse huiseigenaren. En ik roep alle huiseigenaren in Schiedam op om deel te nemen aan de kortingsactie, die geldig is tot 31 maart 2021. Wij maken de campagne op meerdere manieren bekend: we gaan flyeren, we zetten alle sociale kanalen in en we hopen dat mensen elkaar onderling enthousiast maken en zo anderen wijzen op onze actie. Op de website van het Servicepunt Woningverbetering staat informatie over de kortingsactie en over hoe het bestellen in zijn werk gaat.”

De heer Rob Verzijden bestelde als eerste energiebesparende maatregelen met de kortingscode van het Servicepunt Woningverbetering. “Ik woon in een oud huis uit 1849; hier valt altijd wel wat te isoleren. Ik vind de actie van het Servicepunt Woningverbetering een mooi initiatief waar ik graag gebruik van maak.” De enthousiaste huiseigenaar heeft ook zijn buren en enkele vrienden enthousiast gemaakt om mee te doen.

Servicepunt Woningverbetering

Het Servicepunt Woningverbetering is hét loket in de stad waar huiseigenaren en VvE’s terecht kunnen met vragen over woningverbetering en funderingsherstel. Het Servicepunt Woningverbetering wil huiseigenaren en VvE’s graag bewust maken van de noodzaak om het energiegebruik te verlagen en zo energie te besparen. Zo kunnen huiseigenaren hun woonlasten verlagen en het wooncomfort en de waarde van hun huis verhogen. De adviseurs van het servicepunt ondersteunen huiseigenaren en VvE’s met praktische hulp. Dit kan gaan over onderhoud en verduurzaming, maar ook over financieringsmogelijkheden en subsidies.

De actie om met korting energiebesparende maatregelen te bestellen is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Rijk heeft een subsidie verdeeld over meerdere gemeenten. De plannen van de gemeenten moeten op korte termijn uitvoerbaar zijn. Vanwege de coronacrisis mogen gemeenten de actie verlengen tot 31 maart 2021. Informatie over de kortingsactie en over hoe het bestellen in zijn werk gaat, kunnen huiseigenaren in Schiedam vinden op www.servicepuntwoningverbetering.nl.