Schiedammers vinden ruim 200 verkeerslocaties onveilig blijkt uit groot mobiliteitsonderzoek

Schiedam - Hoe houden we Schiedam bereikbaar en maken we samen keuzes die bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde, duurzame en verkeersveilige stad? De gemeente Schiedam deed onderzoek onder de bewoners en deelt nu de uitkomst daarvan.



‘In 2019 hebben we aan Schiedammers gevraagd om mee te doen aan een groot onderzoek over mobiliteit. Iedereen kon zijn/haar mening geven over de toekomst van onder andere verkeer en parkeren in Schiedam. 5461 Schiedammers hebben de vragenlijst ingevuld, licht de gemeente toe. Wethouder Jeroen Ooijevaar is erg blij dat zoveel Schiedammers hebben meegedaan: ’Het enorme aantal geeft aan dat er grote belangstelling is om de bereikbaarheid van Schiedam toekomstbestendig te maken. Ik dank alle Schiedammers die hebben meegedaan aan het onderzoek!’

De resultaten vormen de basis voor de nieuwe mobiliteitsvisie. Hierin beschrijven we onze aanpak met de belangrijkste doelen en oplossingen voor de komende jaren. Voor die tijd gaan we al aan de slag met oplossingen voor enkele knelpunten die nu spelen in de wijken. U kunt dan denken aan fietsenstallingen, parkeren, deelmobiliteit en het verbeteren van het openbaar vervoer. Na de zomer wordt de mobiliteitsvisie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een paar resultaten uit het onderzoek lees je hieronder.

De meest bezochte plekken binnen Schiedam:

de Schiedamse Binnenstad, winkelcentrum Hof van Spaland• station Schiedam Centrum

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid scoort het hoogst in de wijk Woudhoek (7,0) en het laagst in de wijk Oost (5,5)

Het meest genoemde probleem met verkeersveiligheid in de eigen buurt is ‘te hard rijden’. De deelnemers aan dit onderzoek hebben ruim 200 verschillende verkeerslocaties in Schiedam vermeld als onveilig. Bij 83% van de vermeldingen wordt gesteld dat de bewuste locatie onveilig is voor fietsers.

OV / parkeren

Bij reizen naar het centrum van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam, is het gebruik van het openbaar vervoer relatief hoog.64% van de Schiedammers heeft soms of vaak moeite om een parkeerplaats te vinden, vooral in de avonduren. De oorzaken van de hoge parkeerdruk zijn per wijk verschillend, maar te weinig parkeerplekken wordt in alle wijken vaak genoemd. Volgens de meeste Schiedammers zijn zowel parkeerplekken als plek voor groen onmisbaar in de straat. Het weren van bedrijfsbusjes uit de buurt en aanpakken van foutparkeren wordt door de meeste Schiedammers als beste oplossingen gezien.

De volledige uitkomsten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website van de gemeente Schiedam: schiedam.nl/mobiliteit.