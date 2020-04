'Dorstig boomblauwtje'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten had dankzij een elegante voorbijganger prima paasdagen.



'Ik had Eerste Paasdag mijn dag! Zittend in mijn tuin, zag ik ineens een boomblauwtje richting één van mijn waterschalen vliegen. Snel heb ik mijn camera gepakt, en kon ik deze waterdrinkende vlinder fotograferen.'