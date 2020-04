Patiënten Rijndam Revalidatie zetten revalidatie thuis voort

Schiedam - Het uitvoeren van oefeningen is een essentieel onderdeel van revalidatiebehandeling. Nu vanwege het coronavirus alle poliklinische locaties zijn gesloten, biedt Rijndam Revalidatie patiënten de mogelijkheid om vanuit huis hun revalidatiebehandeling voort te zetten.



Via het Oefenportaal Rijndam kunnen poliklinische patiënten thuis zelfstandig hun oefeningen blijven doen. Door het aanbod van het online Oefenportaal en beeldbellen, gaat de patiëntenzorg van Rijndam waar mogelijk op afstand door. Persoonlijke oefeningen Binnen het Oefenportaal geeft de behandelaar zijn patiënt persoonlijke oefeningen en informatie die op dat moment passen in de behandeling. De oefeningen zijn veelal vormgegeven in instructiefilmpjes en worden schriftelijk toegelicht. “Nu patiënten niet naar onze locatie kunnen komen, maken we gebruik van e-Health oplossingen, waarmee de revalidatiebehandelingen kunnen worden voortgezet”, vertelt ergotherapeut Brigitte Boelaars. “Met het Oefenportaal, zeker in combinatie met beeldbellen, kunnen patiënten blijven werken aan hun herstel”.

Het Oefenportaal Rijndam is normaal gesproken een aanvulling op de bestaande revalidatiebehandeling, maar wordt nu intensief gebruikt. Het ondersteunt het werken aan herstel, doordat de patiënt thuis kan blijven doorgaan met oefenen. Door het interactieve karakter heeft de behandelaar direct inzicht in de voortgang. Ook kunnen behandelaar en patiënt contact met elkaar hebben via de berichtenfunctie.

Rijndam maakte al langer gebruik van het Oefenportaal vanuit twee locaties. Door de inspanningen van behandelaren en de ICT-afdeling, is het in korte tijd mogelijk gemaakt om dit nu vanuit alle locaties aan te bieden aan een grote groep poliklinische patiënten. Het Oefenportaal Rijndam werkt binnen een beveiligde omgeving en is eenvoudig in gebruik. De patiënt kan met behulp van een pc, laptop, tablet of telefoon gebruikmaken van het portaal dat beschikbaar is via een website of gratis app.

Rijndam

Rijndam biedt medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening beperkingen hebben in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven. Om patiëntgerichte topzorg te leveren, investeert Rijndam voortdurend in innovatie, onderzoek en opleiding. Bij Rijndam werken ruim 800 medewerkers en 50 vrijwilligers. Jaarlijks behandelt Rijndam meer dan 16.000 patiënten op 18 locaties in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl.